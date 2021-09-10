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Президенту пробачили мати. Гельзіну скоротили покарання

Андрій Трофімов
10 вересня, 18:05
Колишній керівник донецького Олімпіка Владислав Гельзін влаштував розбірки після матчу чемпіонату України, за що і був відлучений від футболу

Владислав Гельзін більше не президент Олімпіка / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Апеляційний комітет Української асоціації футболу частково задовольнив апеляцію колишнього президента Олімпіка Владислава Гельзіна.

Раніше Гельзін за порушення правил етики і чесної гри був дискваліфікований на п'ять років. Після апеляції строк покарання скоротили до трьох років, протягом яких Гельзін не має права займатися футбольною діяльністю.

Нагадаємо, в травні 2021 року КДК УАФ покарав Гельзіна після матчу Прем'єр-ліги проти Шахтаря. Президент клубу двічі вривався в суддівську кімнату, а також матюкався під час флеш-інтерв'ю.

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До п'яти років дискваліфікації додали ще п'ять років умовно, а також штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

Нагадаємо, що Олімпік, знявся з Прем'єр-ліги і загрожував припинити існування, тепер виступає у другому за силою дивізіоні українського футболу – Першій лізі.

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