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Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
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Президенту простили маты. Гельзину сократили наказание

Андрей Трофимов
10 сентября, 18:05
Бывший руководитель донецкого Олимпика Владислав Гельзин устроил разборки после матча чемпионата Украины за что и был отлучен от футбола

Владислав Гельзин больше не президент Олимпика / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Апелляционный комитет Украинской ассоциации футбола частично удовлетворил апелляцию бывшего президента Олимпика Владислава Гельзина.

Ранее Гельзин за нарушение правил этики и честной игры был дисквалифицирован на пять лет. После апелляции срок наказания сократили до трех лет, в течение которых Гельзин не имеет права заниматься футбольной деятельностью.

Напомним, в мае 2021 года КДК УАФ наказал Гельзина после матча Премьер-лиги против Шахтера. Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату, а также матерился во время флэш-интервью.

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К 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

Напомним, что Олимпик, снявшийся с Премьер-лиги и грозивший прекратить существование, теперь выступает во втором по силе дивизионе украинского футбола – Первой лиге.

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