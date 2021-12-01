Президент УЄФА – про зустріч із Рінатом Ахметовим: "Нам потрібні такі лідери, закохані у футбол"

Рінат Ахметов і Александер Чеферін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чеферін та Ахметова зустрілися в Ньоні, де президенту "гірників" вручили нагороду UEFA Football Leadership Award на честь досягнень Шахтаря за 25 років його президентства та на рік 85-річчя клубу.

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Після зустрічі Чеферін дав коротке інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

– Містере Чеферін, як минула зустріч?

– Дуже приємна зустріч. Ми щасливі бачити такого президента, як містер Ахметов, у нашій родині. Нам потрібні такі лідери, закохані у футбол, а не закохані в себе.

– Ви більше говорили про минуле чи майбутнє футболу?

– Про минуле й майбутнє, але також і про сьогодення. Це була дуже приємна розмова, і я гадаю, ми зробимо це знов.

– Ви запросили містера Ахметова, аби визнати його роль протягом 25 років, що він є президентом клубу, його вплив на розвиток Шахтаря. Наскільки важливе лідерство в розвитку футболу?

– Дуже важливе. Усе йде від голови, згори. Шахтар – клуб, що розвивається чудово. Коли містер Ахметов прийшов до Шахтаря, це був навіть за українськими стандартами дуже маленький клуб. Зараз він найкращий в Україні за результатами, грає в Лізі чемпіонів та є дуже і дуже серйозним опонентом для будь-кого.

– Ви добре знаєте Дарійо Срну, сьогодні зустрілися з Рінатом Ахметовим. Чи можете ви сказати, що пристрасть до футболу – їхня відмітна риса?

– Вони обидва живуть футболом. Я знаю Дарійо більше: гаразд, він грав у футбол, він досі любить грати у футбол... Вони живуть футболом! Бізнес – другорядний.