1 грудня 38’
Дженоа 0
Мілан 1
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Президент УЄФА – про зустріч із Рінатом Ахметовим: "Нам потрібні такі лідери, закохані у футбол"

Андрій Трофімов
1 грудня, 21:45
Президент УЄФА Александер Чеферін зізнався, що провів із президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим приємну розмову і сподівається, що вони її повторять у майбутньому

Рінат Ахметов і Александер Чеферін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Чеферін та Ахметова зустрілися в Ньоні, де президенту "гірників" вручили нагороду UEFA Football Leadership Award на честь досягнень Шахтаря за 25 років його президентства та на рік 85-річчя клубу.

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Після зустрічі Чеферін дав коротке інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

– Містере Чеферін, як минула зустріч?

– Дуже приємна зустріч. Ми щасливі бачити такого президента, як містер Ахметов, у нашій родині. Нам потрібні такі лідери, закохані у футбол, а не закохані в себе.

– Ви більше говорили про минуле чи майбутнє футболу?

– Про минуле й майбутнє, але також і про сьогодення. Це була дуже приємна розмова, і я гадаю, ми зробимо це знов.

– Ви запросили містера Ахметова, аби визнати його роль протягом 25 років, що він є президентом клубу, його вплив на розвиток Шахтаря. Наскільки важливе лідерство в розвитку футболу?

– Дуже важливе. Усе йде від голови, згори. Шахтар – клуб, що розвивається чудово. Коли містер Ахметов прийшов до Шахтаря, це був навіть за українськими стандартами дуже маленький клуб. Зараз він найкращий в Україні за результатами, грає в Лізі чемпіонів та є дуже і дуже серйозним опонентом для будь-кого.

– Ви добре знаєте Дарійо Срну, сьогодні зустрілися з Рінатом Ахметовим. Чи можете ви сказати, що пристрасть до футболу – їхня відмітна риса?

– Вони обидва живуть футболом. Я знаю Дарійо більше: гаразд, він грав у футбол, він досі любить грати у футбол... Вони живуть футболом! Бізнес – другорядний.