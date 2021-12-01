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4 декабря 14:00
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4 декабря 17:00
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6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
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Динамо --
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Президент УЕФА – о встрече с Ринатом Ахметовым: "Нам нужны такие лидеры, влюбленные в футбол"

Андрей Трофимов
1 декабря, 21:45
Президент УЕФА Александер Чеферин признался, что провел с президентом Шахтера Ринатом Ахметовым приятный разговор и надеется, что они его повторят в будущем

Ринат Ахметов и Александер Чеферин / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чеферин и Ахметова встретились в Ньоне, где президенту "горняков" вручили награду UEFA Football Leadership Award в честь достижений Шахтера за 25 лет его президентства и в год 85-летия клуба.

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После встречи Чеферин дал короткое интервью официальному сайту Шахтера.

– Мистер Чеферин, как прошла встреча?

– Очень приятная встреча. Мы счастливы видеть такого президента, как мистер Ахметов, в нашей семье. Нам нужны такие лидеры, влюбленные в футбол, а не влюбленные в себя.

– Вы больше говорили о прошлом или будущем футбола?

– О прошлом и будущем, но также и о настоящем. Это был очень приятный разговор, и я думаю, мы сделаем это снова.

– Вы пригласили мистера Ахметова, чтобы признать его роль на протяжении 25 лет, которые он является президентом клуба, его влияние на развитие Шахтера. Насколько важно лидерство в развитии футбола?

– Очень важно. Все идет от головы, сверху. Шахтер – клуб, развивающийся очень хорошо. Когда мистер Ахметов пришел в Шахтер, это был даже по украинским стандартам очень маленький клуб. Сейчас он лучший в Украине по результатам, играет в Лиге чемпионов и является очень и очень серьезным оппонентом для любого.

– Вы хорошо знаете Дарио Срну, сегодня встретились с Ринатом Ахметовым. Можете ли вы сказать, что страсть к футболу – их отличительная черта?

– Они оба живут футболом. Я знаю Дарио больше: окей, он играл в футбол, он все еще любит играть в футбол… Они живут футболом! Бизнес – вторичен.