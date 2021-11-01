1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла 0
Чорноморець 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
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Претендент на третю силу не зміг обіграти аутсайдера: Ворскла знову втрачає очки

Олександр Трикіша
1 листопада, 22:07
Ворскла та Чорноморець розійшлися миром у заключному матчі 13-го туру чемпіонату України. Проте команда Юрія Максимова повернулася до ТОП-4

Ворскла не змогла обіграти Чорноморець / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Полтавці володіли ініціативою протягом усього матчу. Ворскла завдала майже вдвічі більше ударів у матчі (17 проти 9), але жоден із них не став результативним.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.

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Огляд матчу Ворскла – Чорноморець – 0:0

Ворскла втратила очки у другому турі поспіль. Минулими вихідними полтавці поступилися Шахтарю. Проте "біло-зелені" повернули собі четвертий рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, потіснивши звідти Дніпро-1, який сьогодні раніше розгромив Минай.

Чорноморець також продовжив свою серію до двох матчів – ось лише серію без поразок. Команда Юрія Мороза у поточному чемпіонаті України здобула лише одну перемогу, ще у серпні над Маріуполем.

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У наступному турі на Ворсклу чекає матч проти лідера сезону Динамо. Є всі передумови, що серія полтавців без перемог продовжиться ще на один матч.