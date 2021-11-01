1 ноября 17:00
Днепр-1 4
Минай 0
1 ноября 19:30
Ворскла 0
Черноморец 0
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
7 ноября 14:00
Ингулец --
Днепр-1 --
7 ноября 17:00
Колос --
Шахтер --
7 ноября 17:00
Заря --
Верес --
7 ноября 19:30
Львов --
Десна --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
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Претендент на третью силу не смог обыграть аутсайдера: Ворскла снова теряет очки

Александр Трикиша
1 ноября, 22:07
Ворскла и Черноморец разошлись миром в заключительном матче 13-го тура чемпионата Украины. Тем не менее, команда Юрия Максимова вернулась в ТОП-4

Ворскла не смогла обыграть Черноморец / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Полтавчане владели инициативой на протяжении всего матча. Ворскла нанесла почти в два раза больше ударов в матче (17 против 9), но ни один из них не стал результативным.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Расписание и результаты 13-го тура УПЛ есть на нашем сайте.

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Обзор матча Ворскла – Черноморец – 0:0

Ворскла потеряла очки во втором туре подряд. На прошлых выходных полтавчане уступили Шахтеру. Тем не менее, "бело-зеленые" вернули себе четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, потеснив оттуда Днепр-1, который сегодня ранее разгромил Минай.

Черноморец также продлил свою серию до двух матчей – вот только серию без поражений. Команда Юрия Мороза в текущем чемпионате Украины одержала лишь одну победу, еще в августе над Мариуполем.

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В следующем туре Ворсклу ждет матч против лидера сезона Динамо. Есть все предпосылки, что серия полтавчан без побед продлится еще на один матч.