Пресконференція Олександра Усика та Ентоні Джошуа: онлайн-трансляція (відео)

Ентоні Джошуа та Олександр Усик поспілкуються з журналістами / Фото: Getty Images

Вже наприкінці серпня відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Сторони домовилися провести поєдинок 20 серпня у Саудівській Аравії.

Сьогодні ж обидва боксери проведуть пресконференцію в Джідді, де і відбудеться бій. Спортсмени відповідатимуть на найцікавіші запитання журналістів. Початок – о 17:30 за київським часом. В режимі онлайн ви зможете спостерігати її у нас на сайті.

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Нагадаємо, що Усик у вересні минулого року переміг британця Джошуа у Лондоні. Тріумф зробив нашого боксера чемпіоном світу за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тепер же Ентоні планує повернути пояси собі. На професійному рівні Олександр провів 19 поєдинків та всі виграв (13 – нокаутом). У Джошуа 24 перемоги у 26 боях.

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Окрім українця, британець програвав Енді Руїсу, проте пізніше взяв у нього реванш. Той самий трюк AJ має намір зробити і з нашим спортсменом. Щоправда, букмекери вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа