Пресс-конференция Александра Усика и Энтони Джошуа: онлайн-трансляция (видео)

Энтони Джошуа и Александр Усик пообщаются с журналистами / Фото: Getty Images

Уже в конце августа состоится бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Стороны договорились провести поединок 20 августа в Саудовской Аравии.

Сегодня же оба боксера проведут пресс-конференцию в Джидде, где и состоится бой. Спортсмены ответят на самые интересные вопросы журналистов. Начало – в 17:30 по киевскому времени. В режиме онлайн вы сможете наблюдать ее у нас на сайте.

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Напомним, что Усик в сентябре прошлого года победил британца Джошуа в Лондоне. Триумф сделал нашего боксера чемпионом мира по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Теперь же Энтони планирует вернуть пояса себе. На профессиональном уровне Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа 24 победы в 26 боях.

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Помимо украинца, британец проигрывал Энди Руису, однако позже взял у него реванш. Тот же трюк AJ намерен проделать и с нашим спортсменом. Правда, букмекеры считают Усика фаворитом боя против Джошуа