Готовится войти в историю. Джошуа рассказал, чего ждет от боя с Усиком

AJ признался, что очень мотивирован перед реваншем с украинцем

Бой-реванш Усик - Джошуа состоится в августе / Фото: REUTERS

Украинский боксер Александр Усик в сентябре 2021 года победил британца Энтони Джошуа в Лондоне. Успех сделал нашего спортсмена чемпионом по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Теперь же боксеров ожидает повторный бой, пройдет он 20 августа в Джидде. Для Джошуа этот бой станет вторым реваншем в карьере. Энтони в восторге от того, что может войти в историю бокса.

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"Теперь я могу сделать вклад в историю, став единственным трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Какая возможность! Счастливый боксер – опасный боксер. И сейчас я самый счастливый и самый мотивированный за все время".

Напомним, что Джошуа добыл пояс IBF в 2016 году в бое с Чарльзом Мартином. А спустя год стал чемпионом по версии WBA Super и IBO в бое с Владимиром Кличко. А после победы над Скоттом Паркером Джошуа забрал еще и пояс WBO.

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Позже Энтони потерял все четыре пояса в бою с Энди Руисом, однако позже взял реванш. Теперь же он намерен проделал тот же трюк с Усиком. Отметим, что на профессиональном уровне Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом).