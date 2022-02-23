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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
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Представницю оргкомітету ЧС-2022 зґвалтували у Катарі

Андрій Трофімов
23 лютого, 19:46
Паолу Шитекат звинуватили у позашлюбному сексі і тепер дівчині загрожує до семи років ув'язнення

Паола Шитекат працювала на ЧМ-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Паола Шитекат, яка працювала в оргкомітеті ЧС-2022, втекла з Дохи після зґвалтування та звинувачень у позашлюбному сексі.

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Дівчина розповіла, що вночі до її будинку проникнув знайомий і зґвалтував її. Паола написала заяву в поліцію, після чого її викликали у відділок.

"Коли я приїхала до поліції, переді мною поставили нападника", – розповіла Шитекат.

Чоловік стверджував, що пара мала стосунки. І, за словами Паоли, з цього моменту все розслідування було зосереджено навколо її позашлюбного зв'язку. У Катарі це звинувачення передбачає від 100 ударів батогом до семи років позбавлення волі.

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Нападника було виправдано, оскільки не було відеозапису нападу. А Шитекат не чекаючи суду виїхала з країни. Євроспорт.

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