Представительницу оргкомитета ЧМ-2022 изнасиловали в Катаре

Паола Шитекат работала на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Паола Шитекат, которая работала в оргкомитете ЧМ-2022, сбежала из Дохи после изнасилования и обвинений во внебрачном сексе.

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Девушка рассказала, что ночью в ее дом проник знакомый и изнасиловал ее. Паола написала заявление в полицию, после чего ее вызвали в участок.

"Когда я приехала в полицию, передо мной поставили нападавшего", – рассказала Шитекат.

Мужчина утверждал, что у пары были отношения. И по словам Паолы, с этого момента все расследование было сосредоточено вокруг ее внебрачной связи. В Катаре это обвинение предусматривает от 100 ударов плетью до семи лет лишения свободы.

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Нападавший был оправдан, поскольку не было видеозаписи нападения. А Шитекат не дожидаясь суда уехала из страны, сообщает Евроспорт.

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