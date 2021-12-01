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К ЧМ-2022 в Катаре построили стадион с уникальной крышей

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
1 декабря, 13:25
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Арена на 60 000 зрителей построена в виде шатра, который на протяжении веков использовался кочевыми племенами Катара
Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2022
Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

В катарском городе Эль-Хаур открыли стадион "Аль-Бейт", где пройдут матчи футбольного чемпионата мира 2022 года.

Арена уникальна – единственная в мире с натяжной крышей.

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Читайте также: Стадион из морских контейнеров: в Катаре построили арену к ЧМ-2022

Официальная церемония открытия стадиона состоялась перед матчем Кубка арабских наций, где встретились сборные Катара и Бахрейна (1:0).

На празднике выступила выступила известная иракская певица Рахма Рияд. А завершилось красочное шоу ярким фейерверком.

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ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: стадион "Аль-Байт" в городе Эль-Хаур / Фото: REUTERS
1/15

Ранее мы писали, что в Дохе запустили специальные часы. Они ведут обратный отсчет до старта чемпионата мира, который начнется 21 ноября 2022 года. Впервые мундиаль пройдет осенью и зимой.

ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
1/13

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