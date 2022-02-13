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Тоттенгем --
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Барселона --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Свято на нашій вулиці! Біатлоністи України вперше досягли цього за 12 років

Олег Люлька
13 лютого, 16:49
Нехай українці не потрапили до призерів недільної гонки переслідування, вони зробили вагому заявку на медаль Олімпіади 18 лютого

Підручный і Прима / Фото: Reuters

Так, у сьогоднішньому пасьюті Дмитро Підручний став лише 13-м, а Артем Прима – 18-м. Але цього вистачило обом, щоб за підсумками трьох особистих гонок Ігор-2022 у Пекіні кваліфікуватися до 30 учасників масстарту.

Він відбудеться за два дні до фінішу Олімпіади, 18 лютого.

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Це вже передумова для того, щоб все-таки поїхати додому не з порожніми руками, а з нагородою.

Дмитро Підручний / Фото: Reuters

Артем Прима / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що потрапляння Підручного та Прими до масстарту – найкращий результат України з 2010 року. На Іграх 2014 та 2018 ми у цій дисципліні чоловічого біатлону представлені не були.

А у Ванкувері-2010 Сергій Седнєв та Андрій Дериземля стали у масстарті 21-м та 26-м відповідно.

Раніше ми писали про вчинок дня на Олімпіаді. Наша біатлоністка Анастасія Меркушина після фінішу зігрівала Аліну Стремоус із Молдови, у якої так замерзли руки, що вона не могла зняти лижі.