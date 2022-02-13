Праздник на нашей улице! Биатлонисты Украины впервые добились этого за 12 лет

Пидручный и Прима / Фото: Reuters

Да, в сегодняшнем пасьюте Дмитрий Пидручный стал лишь 13-м, а Артем Прима – 18-м. Но этого хватило обоим, чтобы по итогам трех личных гонок Игр-2022 в Пекине квалифицироваться в число 30 участников масс-старта.

Он состоится за два дня до финиша Олимпиады, 18 февраля.

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Это уже предпосылка к тому, чтобы все-таки уехать домой не с пустыми руками, а с наградой.

Дмитрий Пидручный / Фото: Reuters

Артем Прима / Фото: Getty Images

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Отметим, что попадание Пидручного и Примы в масс-старт – лучший результат Украины с 2010 года. На Играх 2014 и 2018 мы в этой дисциплине мужского биатлона представлены не были.

А в Ванкувере-2010 Сергей Седнев и Андрей Дериземля стали в масс-старте 21-м и 26-м соответственно.

Ранее мы писали о поступке дня на Олимпиаде. Наша биатлонистка Анастасия Меркушина после финиша согревала Алину Стремоус из Молдовы, у которой настолько замерзли руки, что она не могла снять лыжи.