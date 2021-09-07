"Ганебна і балакуча Суперліга не має повторитися" – президент УЄФА завдав удару по скандальному проєкту

Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Reuters

Президент УЄФА Александер Чеферін виступив на Генеральній асамблеї Асоціації європейських клубів, яка пройшла в Женеві. Футбольний чиновник зачепив болючі питання, пов'язані з Суперлігою.

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УЄФА добиває Європейську Суперлігу / Фото: Reuters

"У 2020 і 2021 роках не було нічого нормального й очікуваного. Ми хочемо повернутися до нормального життя. Для цього ми маємо об'єднатися перед лицем цієї ганебної і балакучої Суперліги. Сподіваюся, це був всього лише епізод. Ми не хочемо пережити це знову. Ми мусимо залишатися єдиними. Ми мусимо бути зразком для наслідування в футболі. Ми мусимо об'єднувати всю футбольну сім'ю.

Президент УЄФА Александер Чеферін / Фото: Getty Images

Фейр-плей має перейти до більш сильної системи, яка дозволить зробити прямий контроль і фінансову відповідальність. І нехай це буде дуже корисним. Ми продовжимо нашу стратегію з надання клубам можливості проводити більше турнірів і матчів.

Також президент УЄФА розкритикував план ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки.

"Ми вважаємо, що чемпіонат світу має свою цінність саме тому, що він проводиться кожні чотири роки. Чемпіонат світу кожні два роки знецінить його", – наводить слова Чеферіна видання As.

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