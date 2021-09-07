8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Позорная и болтливая Суперлига не должна повториться" – президент УЕФА нанес удар по скандальному проекту

Сергей Шаховец
7 сентября, 11:37
Александер Чеферин разнес неудавшийся европейский турнир, который должен был стать альтернативой Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин / Фото: Reuters

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на прошедшей в Женеве Генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов. Футбольный чиновник торкнулся болезненных вопросов, связанных с Суперлигой.

Читайте также: Футбол умрет вместе с Суперлигой: Реал и компания ответили на угрозы УЕФА судом

УЕФА добивает Европейскую Суперлигу / Фото: Reuters

"В 2020 и 2021 годах не было ничего нормального и ожидаемого. Мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и болтливой Суперлиги. Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова. Мы должны оставаться едиными. Мы должны быть образцом для подражания в футболе. Мы должны объединять всю футбольную семью.

Президент УЕФА Александер Чеферин / Фото: Getty Images

Фэйр-плей должен перейти к более сильной системе, которая позволит сделать прямой контроль и финансовую ответственность. И пусть это принесет пользу. Мы продолжим нашу стратегию по предоставлению клубам возможности проводить больше турниров и матчей.

Также президент УЕФА подверг критике план ФИФА проводить чемпионат мира каждые два года.

"Мы считаем, что чемпионат мира имеет свою ценность именно потому, что он проводится каждые четыре года. Чемпионат мира каждые два года обесценит его", – приводит слова Чеферина издание As.

Читайте также: Что происходит? Защитника Динамо отправили на полиграф по подозрению в договорняке

Реклама