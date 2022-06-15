Ганьба призерам Євро! Угорщина розібрала на частини Англію, Італія пропустила п'ять голів

Збірна Угорщини повеселилась на полі англійців / Фото: Getty Images

Сьогодні добігли кінця матчі 4 туру Ліги націй. Збірна України не зуміла здолати Ірландію у Лодзі, проте на перерву пішла лідером квартету у дивізіоні В.

Тим часом, в елітному дивізіоні відіграли чотири поєдинки у групах С та D. В останньому квартеті Нідерланди та Бельгія ще більше відірвалися від переслідувачів та залишили за собою право розіграти путівку у "фінал чотирьох".

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Команда Роберто Мартінеса мінімально здолала на виїзді Польщу завдяки ранньому голу Батшуайї. Голландці ж влаштували трилер у грі з Уельсом. Повівши в рахунку 2:0, команда ван Гаала пропустила до перерви.

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Зрівняти рахунок валлійці зуміли з пенальті зусиллями Бейла вже у компенсований час до другого тайму. Проте "помаранчеві" швидко відповіли супернику, перемогу для голландців вирвав Депай.

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ПОЛЬЩА – БЕЛЬГІЯ 0:1

Гол: Батшуаї, 16

НІДЕРЛАНДИ – УЕЛЬС 3:2

Голи: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бейл, 90+2 (пен.)

Що ж до квартету С, то тут гримнула, мабуть, найгучніша сенсація. Спочатку аутсайдер гурту Угорщина тиждень тому здолала вдома англійців (1:0), проте сьогодні просто знищувала родоначальників на їхньому полі.

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Підопічні Марко Россі відправили у ворота британців чотири "сухі" м'ячі та очолили "групу смерті". Слідом за ними розташувалися німці, які сьогодні перестріляли Італію на своєму полі.

АНГЛІЯ – УГОРЩИНА 0:4

Голи: Шаллаї, 16, Шаллаї, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

НІМЕЧЧИНА – ІТАЛІЯ 5:2

Голи: Кімміх, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, Вернер, 69 – Ньонто, 78, Бастоні, 90+4