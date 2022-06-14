Найшла коса на камінь. Україна втратила очки у матчі Ліги націй

Підопічні Олександра Петракова зіграли внічию (1:1) із командою Ірландії у поєдинку Ліги націй. Українці зберегли лідерство у групі В1

Україна vs Ірландія / Фото: Reuters

Сьогодні, 14 червня, національна команда України зіграла третій матч Ліги націй із командою Ірландії. Ми вели онлайн матчу Україна – Ірландія на нашому сайті.

Підопічні Петракова за два тижні грали п'ятий офіційний матч, і це не могло не позначитися на грі українців.

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У стартовому складі збірної України вперше вийшов воротар Ворскли Дмитро Різник. Це був дебютний матч для одного з найкращих голкіперів УПЛ.

У першому таймі "синьо-жовті" були не схожі самі на себе. Зовсім не до речі на 26-й хвилині гри травму отримав Руслан Малиновський. Замість хавбека Аталанти на поле вийшов Михайло Мудрик.

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Ірландці були активнішими за господарів поля. На 31-й хвилині Натан Коллінз увірвався у штрафний майданчик українців і точно пробив по воротах Різника. 0:1 – такого розвитку подій ніхто не припускав.

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У перерві Олександр Петраков знайшов потрібні слова своїх підопічних. У дебюті другого тайму Андрій Ярмоленко показав індивідуальну майстерність і видав пас-цукерку на Артема Довбика. Форварду Дніпра-1 залишалося лише підставити ногу – 1:1.

Незважаючи на тотальну перевагу в контролі м'яча, по-справжньому небезпечних моментів "синьо-жовті" створили недостатньо. Очевидно, не вистачало в атаці форварда Бенфіки Яремчука, який пропускав матч через травму.

Останні хвилини матчу були схожі на гойдалку. Обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але голкіпери зіграли безпомилково.

Матч закінчився внічию 1:1. Україна втратила два очки з ірландцями, але зберегла лідерство у групі В1.

Ліга націй. Група В1. 4 тур.

Україна – Ірландія – 1:1

Голи: Довбик (47) – Коллінз (31)

Україна: Різник, Миколенко, Матвієнко (Попов, 73), Забарний, Караваєв, Зінченко, Сидорчук, Маліновський (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбик (Сікан, 73), Ярмоленко.

Ірландія: Келлехер, Макклін, Ленніхен, О'Ші, Коллінз, Моламбі (Хендрік, 67), Каллен, Браун, Найт (Хуріхейн, 67), Перротт (Огбене, 80), Хоган (Робінсон, 57).