Повісив би Саутгейта прямо на "Уемблі"! Експерт з України назвав англійців клоунами

Віктор Леоненко після фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Англії жорстко розкритикував тренера британської команди за захисний стиль і вважає, що К'єлліні заробив вилучення

Віктор Леоненко розкритикував Гарета Саутгейта / Фото: Reuters

Колишній нападаючий київського Динамо і телеексперт Віктор Леоненко після фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Англії 11 липня на "Уемблі" в Лондоні пройшовся по наставнику британців Гарету Саутгейту. Нагадаємо, що англійці програли трофей в серії пенальті, а футболісти, випущені спеціально під 11-метрові, не забили.

Читайте також: Вболівальники загинули під час святкування перемоги Італії: тіло дістали і з каналу Венеції

"Саутгейт програв тактично. Італійці грали сміливо, а ось ці місцеві – ні. Англійці грали так, як раніше Італія. Гол забили, а далі – руйнували. Про те, що Саутгейт – не тренер, говорить те, що технічних футболістів змусили не грати в футбол, а відбирати м'яч. Мені здається, на Стерлінгу був пенальті. Бонуччі бив його під коліно. К'єлліні можна було давати червону за фол на Сака", – сказав Леоненко в ефірі Великого футболу

Джорджіо К'єлліні зніс в фіналі Букайо Сака / Фото: Reuters

"Коли гравці пригальмовують перед ударом під час пенальті – воротарі читають. З кроку сильно не вдариш. Бити треба так, як пробив Кейн. Найневдаліший пенальті – удар Федеріко Бернардескі. Ніхто не б'є пенальті по центру низом. Удар Сака був прочитаний Доннаруммою. Пенальті – лотерея. Натренувати їх неможливо. Те, що англійці знімали медалі після нагородження – неповага до турніру. Клоуни. Я б повісив Саутгейта прямо на "Уемблі". Англію дотягли до фіналу"

Раніше ми писали, що збірну Італії ледь не розірвали в Римі. Дивіться, як переможці Євро повернулися додому.

Дивіться найцікавіші моменти фіналу