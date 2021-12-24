Знепритомнів на тренуванні: 23-річний футболіст трагічно помер

Марін Качич помер після серцевого нападу / Фото: Колаж: Сьогодні

Гравцю стало зле на тренуванні. Його терміново доправили до лікарні, але врятувати життя спортсмена медикам не вдалося.

Читайте також: Евтаназія – це нечесно! Помер футболіст, який 39 років був у комі

Реклама

Смерть гравця підтвердив клуб у себе в Instagram.

За інформацією місцевих ЗМІ, у гравця стався серцевий напад.

Реклама

Раніше ми писали, що 31-річного грецького футболіста знайдено задушеним у своїй машині. Звістка про смерть футболіста викликала шок у футбольної спільноти Греції.

А перед цим повідомлялося, що іспанський футболіст загинув під час заряджання телефону. Колишнього іспанського футболіста Сантьяго Отеро знайшли мертвим у власній ванні після трагічного нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом.