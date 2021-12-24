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Потерял сознание на тренировке: 23-летний футболист трагически скончался

Александр Трикиша
24 декабря, 12:11
23-летний хорватский футболист клуба Нехай Марин Качич скончался после того, как потерял сознание во время тренировки. У него случился сердечный приступ

Марин Качич скончался после сердечного приступа / Фото: Коллаж: Сегодня

Игроку стало плохо на тренировке. Его срочно доставили в больницу, но спасти жизнь спортсмена медикам не удалось.

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Смерть игрока подтвердил клуб у себя в Instagram.

По информации местных СМИ, у игрока случился сердечный приступ.

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Ранее мы писали, что 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине. Известие о смерти футболиста вызвало шок у футбольной общественности Греции.

А перед этим сообщалось, что испанский футболист погиб во время зарядки телефона. Бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в собственной ванне после трагического несчастного случая. Полиция считает, что его ударило током.