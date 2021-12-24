Потерял сознание на тренировке: 23-летний футболист трагически скончался

Марин Качич скончался после сердечного приступа / Фото: Коллаж: Сегодня

Игроку стало плохо на тренировке. Его срочно доставили в больницу, но спасти жизнь спортсмена медикам не удалось.

Читайте также: Эвтаназия – это нечестно! Умер футболист, который 39 лет был в коме

Реклама

Смерть игрока подтвердил клуб у себя в Instagram.

По информации местных СМИ, у игрока случился сердечный приступ.

Реклама

Ранее мы писали, что 31-летний греческий футболист найден задушенным в своей машине. Известие о смерти футболиста вызвало шок у футбольной общественности Греции.

А перед этим сообщалось, что испанский футболист погиб во время зарядки телефона. Бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в собственной ванне после трагического несчастного случая. Полиция считает, что его ударило током.