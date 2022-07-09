Поставили палиці в колеса: Естонія не впустила росіян на чемпіонат світу

Грязіну доведеться пропустити одну гонку / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський гонщик Микола Грязін, а також його штурман Костянтин Александров не візьмуть участі в сьомому етапі чемпіонату світу з ралі WRC, який відбудеться з 14 по 17 липня в Естонії. Раніше команда NASCAR прикрасила автомобіль у синьо-жовті кольори.

Міжнародна автомобільна федерація наплювала на санкції та дозволила росіянам брати участь у чемпіонаті світу. Проте більш принципова позиція в Міністерства закордонних справ Естонії. Там заявили, що не дозволять російському екіпажу в'їхати до країни під час змагань, пише "Чемпіонат".

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Заборона на в'їзд Грязіна та Александрова набула чинності 23 червня і закінчується 18 липня, тобто через день після закінчення сьомого етапу ралі. Юридичним підґрунтям для заборони на в'їзд є гарантія безпеки російської пари.

В особистому заліку пілотів ралі WRC лідирує представник Фінляндії Калле Рованперя. У його активі 145 очок. Екіпаж Грязіна із шістьма балами на восьмому місці.

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Раніше ми писали, що російського гонщика-нациста викинули з команди. Він дозволив собі привітання нацистів на подіумі.