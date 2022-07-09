Поставили палки в колеса: Эстония не впустила россиян на чемпионат мира

Грязину придется пропустить одну гонку / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский гонщик Николай Грязин, а также его штурман Константин Александров не примут участия в седьмом этапе чемпионата мира по ралли WRC, который пройдет с 14 по 17 июля в Эстонии. Ранее команда NASCAR разукрасила автомобиль в сине-желтые цвета.

Международная автомобильная федерация наплевала на санкции и разрешила россиянам участвовать в чемпионате мира. Однако более принципиальная позиция у Министерства иностранных дел Эстонии. Там заявили, что не позволят российскому экипажу въехать в страну во время соревнований, пишет "Чемпионат".

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Запрет на въезд Грязина и Александрова вступил в силу 23 июня и заканчивается 18 июля, то есть через день после окончания седьмого этапа ралли. Юридическим основанием для запрета на въезд является гарантия безопасности российской пары.

В личном зачете пилотов ралли WRC лидирует представитель Финляндии Калле Рованперя. В его активе 145 очков. Экипаж Грязина с шестью баллами на восьмом месте.

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Ранее мы писали, что российского гонщика-нациста вышвырнули из команды. Он позволил себе приветствие нацистов на подиуме.