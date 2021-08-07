Останній шанс України на медаль у боротьбі: фіаско чемпіонки Європи

Українська борчиня Оксана Лівач воювали за бронзову медаль Олімпійських ігор в Токіо з американкою і не змогла зійти на такий бажаний п'єдестал

Оксана Лівач проти Сари Хільдебранд / Фото: Reuters

Сьогодні в втішною сутичці Лівач перемогла суперницю з Куби Юснейліс Гусман і отримала можливість поборотися за "бронзу". І в медальній сутичці українка зустрілася з представницею США Сарою Хільдебранд.

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На жаль, чемпіонка Європи і призер ЧС Лівач, незважаючи на все своє бажання, відчутно програла американці – 1:12 і залишилася без нагороди.

Оксана Лівач на Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що 24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш ніж впевнено – з дострокової перемоги над нігерійської спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.

Оксана Лівач боротиметься за бронзову медаль / Фото: Instagram

Потім Лівач поступилася в 1/4 фіналу Олімпійських ігор китаянці Сунь Янань, але завдяки тому, що китаянка дійшла до фіналу, в українки з'явився другий шанс на завоювання медалі в Токіо.