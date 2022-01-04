Після трансферу Зеленського – вже не те: найкращий гравець УПЛ розкритикував Квартал

Довбик і Зеленський / Фото: Колаж: Сьогодні
Шоу "Вечірнього кварталу" зникли з телевізійних пріоритетів форварда Дніпра-1 Артема Довбика, визнаного найкращим футболістом української Прем'єр-ліги 2021 року.
"Я люблю посміятися, але в компанії, зазвичай, більше слухаю. Нині кумедних передач, каналів вистачає. "Вечірній квартал" раніше подобався, але після їхнього головного трансферу – вже трохи не те. Для людей старшого покоління воно, може, ще й смішне, але ми частіше інші передачі дивимося", – сказав провідний бомбардир українського чемпіонату 24-річний Артем Довбик в інтерв'ю zbirna.com.
Нагадаємо, саме Довбик забив головний гол України на Євро-2020, завдяки якому наша збірна обіграла Швецію 2:1 та вийшла до 1/4 фіналу.
Тим часом Володимир Зеленський продовжує жартувати вже на посаді президента України.
Нагадаємо, під час новорічного привітання Зеленський віддав Усику пояс Ф'юрі.
Також глава держави пожартував, що наші збірники програли Англії у 1/4 фіналу Євро 0:4 "тільки тому, що не бажали зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером".
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