После трансфера Зеленского – уже не то: лучший игрок УПЛ раскритиковал Квартал

Довбик и Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Шоу "Вечернего квартала" исчезли из телевизионных приоритетов форварда Днепра-1 Артема Довбика, признанного лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года.

"Я люблю посмеяться, но в компании, как правило, больше слушаю. Сейчас смешных передач, каналов хватает. "Вечерний квартал" раньше нравился, но после их главного трансфера – уже немного не то. Для людей старшего поколения оно, может, еще и смешно, но мы чаще другие передачи смотрим", – сказал ведущий бомбардир украинского чемпионата 24-летний Артем Довбик в интервью zbirna.com.

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Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро / Фото: Getty Images

Напомним, именно Довбик забил главный гол Украины на Евро-2020, благодаря которому наша сборная обыграла Швецию 2:1 и вышла в 1/4 финала.

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Тем временем Владимир Зеленский продолжает шутить, будучи президентом Украины.

Напомним, во время новогоднего поздравления Зеленский отдал Усику пояс Фьюри.

Также глава государства пошутил, что наши сборники проиграли Англии в 1/4 финала Евро 0:4 "только потому, что не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером".

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Смотрите, как сейчас "Квартал" шутит о футболе