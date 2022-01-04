3 января 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхэмптон 1
5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

После трансфера Зеленского – уже не то: лучший игрок УПЛ раскритиковал Квартал

Андрей Трофимов
4 января, 14:24
Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик признался, что шоу "Вечернего квартала" ему уже не так нравятся, как раньше

Довбик и Зеленский / Фото: Коллаж: Сегодня

Шоу "Вечернего квартала" исчезли из телевизионных приоритетов форварда Днепра-1 Артема Довбика, признанного лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года.

"Я люблю посмеяться, но в компании, как правило, больше слушаю. Сейчас смешных передач, каналов хватает. "Вечерний квартал" раньше нравился, но после их главного трансфера – уже немного не то. Для людей старшего поколения оно, может, еще и смешно, но мы чаще другие передачи смотрим", – сказал ведущий бомбардир украинского чемпионата 24-летний Артем Довбик в интервью zbirna.com.

Реклама

Довбик вывел Украину в четвертьфинал Евро / Фото: Getty Images

Напомним, именно Довбик забил главный гол Украины на Евро-2020, благодаря которому наша сборная обыграла Швецию 2:1 и вышла в 1/4 финала.

Реклама

Тем временем Владимир Зеленский продолжает шутить, будучи президентом Украины.

Напомним, во время новогоднего поздравления Зеленский отдал Усику пояс Фьюри.

Также глава государства пошутил, что наши сборники проиграли Англии в 1/4 финала Евро 0:4 "только потому, что не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером".

Реклама

Смотрите, как сейчас "Квартал" шутит о футболе