Герой Евро-2020 стал лучшим игроком УПЛ

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик стал лучшим игроком Премьер-лиги в 2021 году

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

В опросе издания Команда №1 приняли участие представители всех 16 команд УПЛ – по 15 игроков и главный тренер. Впервые победителем стал футболист Днепра-1 – форвард сборной Украины Артем Довбик.

Артем набрал 245 баллов в голосовании. В тройку лучших вошли два футболиста киевского Динамо – Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.

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Топ-10 футболистов УПЛ в 2021 году по итогам опроса:

1. Артем Довбик (Днепр-1) – 245 баллов

2. Виктор Цыганков (Динамо) – 178

3. Николай Шапаренко (Динамо) – 173

4. Виталий Буяльский (Динамо) – 161

5. Оливье Тилль (Ворскла) – 111

6-7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 63

6-7. Дмитрий Ризнык (Ворскла) – 63

8. Алан Патрик (Шахтер) – 40

9. Илья Забарный (Динамо) – 37

10. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 27

Отметим, что опрос по определению лучшего футболиста, выступающего в национальном чемпионате Украины проводится с 1995 года.

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Напомним, что Артем Довбик возглавляет список бомбардиров чемпионата Украины сезона 2021/22 с 14 голами в 17 матчах.

Днепр-1 – Александрия – 3:1 / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Ранее герой Евро-2020 рассказал, как благодаря помощнику Андрея Шевченко Андреа Мальдере он вышел на поле в памятном поединке против Швеции и забил победный гола на 120-й минуте матча.

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Артем Довбик переиграл защитника МЮ и сборной Швеции Линделефа / Фото: Reuters

Смотрите как в стиле Ван Бастена Довбик забил гол в ворота Львова.