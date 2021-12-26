Новий скандал! Ломаченко віддав золоті медалі Росії

Ломаченко відправив своє золото до Костроми / Фото: Колаж: Сьогодні
Василь Ломаченко відправив свої золоті олімпійські медалі з Пекіна-2008 та Лондона-2012 до російської майстерні "Крестик резной", у Костромі, щоб там із них зробили натільний хрест його батькові та тренеру – Анатолію Ломаченку.
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Таким виявився подарунок Ломаченка-молодшого на 57-річчя Ломаченку-старшому.
Про виконання замовлення спортсмена російська компанія повідомила у себе в Instagram.
"Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтеся, хрест натільний, з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до світової історії спорту. З них виконаний натільний хрест для найближчої і найдорожчої людини – батька!"
"Нашому захопленню та повазі немає меж, Василю Анатолійовичу. Уклін Вам!" – написали у російській майстерні, з якою вже багато років співпрацює родина Ломаченків.
Зауважимо, що від кожної із двох золотих олімпійських медалей Василя Ломаченка було відпиляно по шматочку. Разом із хрестом нагороди були відправлені назад сім'ї боксера у спеціальному футлярі із написом: "Крест Христов для нас победный венец".
Нагадаємо, після недавньої перемоги Василя Ломаченка над Річардом Коммі спалахнув скандал.
Святкуючи перемогу у Нью-Йорку, Ломаченко укутався у прапор рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського), а не України.
За ігнорування державного прапора Ломаченку дісталося від Володимира Кличка, який обурився ("Що за чортівня!") і пояснив Васі, що таке патріотизм.
За Ломаченка, своєю чергою, заступився колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик, який заявив: "А Білгород-Дністровський – це що, не Україна?"