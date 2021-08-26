Після жвавого старту Україна впала в медальному заліку Паралімпіади-2020

Медалісти Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні скарбничка нашої збірної поповнилася лише одним сріблом, яке завоювала Єлизавета Мерешко в плаванні.

Читайте також: "Щоб завоювати медаль, довелося перемогти свого друга". Срібний медаліст про свій виступ на Паралімпіаді-2020

Україна опустилася на дев'яте місце, маючи в своєму активі дев'ять нагород – одне золото, шість срібних і дві бронзові нагороди.

На перше місце вийшов Китай, на рахунку якого вже 23 завойовані медалі! Слідом за ним йдуть Велика Британія і РПК.

Медальний залік Паралімпіади на 26 серпня: