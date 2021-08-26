Після жвавого старту Україна впала в медальному заліку Паралімпіади-2020

Медалісти Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters
Сьогодні скарбничка нашої збірної поповнилася лише одним сріблом, яке завоювала Єлизавета Мерешко в плаванні.
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Україна опустилася на дев'яте місце, маючи в своєму активі дев'ять нагород – одне золото, шість срібних і дві бронзові нагороди.
На перше місце вийшов Китай, на рахунку якого вже 23 завойовані медалі! Слідом за ним йдуть Велика Британія і РПК.
Медальний залік Паралімпіади на 26 серпня:
|М
|Країна
|Всього
|1
Китай
|8
|5
|10
|23
|2
Велика Британія
|6
|7
|3
|16
|3
РПК
|6
|5
|6
|17
|4
Австралія
|6
|2
|6
|14
|5
Нідерланди
|5
|3
|0
|8
|6
Італія
|4
|4
|3
|11
|7
США
|2
|2
|0
|4
|8
Білорусь
|2
|0
|0
|2
|9
Україна
|1
|6
|2
|9
|10
Бразилія
|1
|3
|4
|8
|11
Іспанія
|1
|3
|0
|4
|12
Франція
|1
|2
|1
|4
|12
Японія
|1
|2
|1
|4
|14
Угорщина
|1
|1
|0
|2
|15
Чилі
|1
|0
|0
|1
|15
Колумбія
|1
|0
|0
|1
|15
Ірландія
|1
|0
|0
|1
|15
Ізраїль
|1
|0
|0
|1
|15
Йорданія
|1
|0
|0
|1
|15
Казахстан
|1
|0
|0
|1
|15
Нігерія
|1
|0
|0
|1
|15
Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|23
Канада
|0
|2
|2
|4
|24
Польща
|0
|1
|2
|3
|25
Австрія
|0
|1
|0
|1
|25
Грузія
|0
|1
|0
|1
|25
Індонезія
|0
|1
|0
|1
|25
Нова Зеландія
|0
|1
|0
|1
|25
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|30
Греція
|0
|0
|3
|3
|31
Бельгія
|0
|0
|2
|2
|31
Німеччина
|0
|0
|2
|2
|33
Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|33
Мексика
|0
|0
|1
|1
|33
Словаччина
|0
|0
|1
|1
|33
Таїланд
|0
|0
|1
|1
|33
Узбекистан
|0
|0
|1
|1
|33
Венесуела
|0
|0
|1
|1