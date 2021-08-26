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Після жвавого старту Україна впала в медальному заліку Паралімпіади-2020

Олександр Трикіша
26 серпня, 16:31
У другій змагальний день Паралімпіади в Токіо Україна завоювала лише одну медаль. Це відкинуло нашу команду з п'ятого на дев'яте місце в загальному медальному заліку Ігор

Медалісти Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні скарбничка нашої збірної поповнилася лише одним сріблом, яке завоювала Єлизавета Мерешко в плаванні.

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Україна опустилася на дев'яте місце, маючи в своєму активі дев'ять нагород – одне золото, шість срібних і дві бронзові нагороди.

На перше місце вийшов Китай, на рахунку якого вже 23 завойовані медалі! Слідом за ним йдуть Велика Британія і РПК.

Медальний залік Паралімпіади на 26 серпня:

М Країна Всього
1

Китай

851023
2

Велика Британія

67316
3

РПК

65617
4

Австралія

62614
5

Нідерланди

5308
6

Італія

44311
7

США

2204
8

Білорусь

2002
9

Україна

1 6 2 9
10

Бразилія

1348
11

Іспанія

1304
12

Франція

1214
12

Японія

1214
14

Угорщина

1102
15

Чилі

1001
15

Колумбія

1001
15

Ірландія

1001
15

Ізраїль

1001
15

Йорданія

1001
15

Казахстан

1001
15

Нігерія

1001
15

Сінгапур

1001
23

Канада

0224
24

Польща

0123
25

Австрія

0101
25

Грузія

0101
25

Індонезія

0101
25

Нова Зеландія

0101
25

В'єтнам

0101
30

Греція

0033
31

Бельгія

0022
31

Німеччина

0022
33

Азербайджан

0011
33

Мексика

0011
33

Словаччина

0011
33

Таїланд

0011
33

Узбекистан

0011
33

Венесуела

0011

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