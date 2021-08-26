26 августа 19:30
Заря --
Рапид Вена --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
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Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
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Десна --
Верес --
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Минай --
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После резвого старта Украина упала в медальном зачете Паралимпиады-2020

Александр Трикиша
26 августа, 16:31
Во второй соревновательный день Паралимпиады в Токио Украина завоевала всего одну медаль. Это откинуло нашу команду с пятого на девятое место в общем медальном зачете Игр

Медалисты Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня копилка нашей сборной пополнилась лишь одним серебром, которое завоевала Елизавета Мерешко в плавании.

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Украина опустилась на девятое место, имея в своем активе девять наград – одно золото, шесть серебряных и две бронзовых награды.

На первое место вышел Китай, на счету которого уже 23 завоеванные медали! Следом за ним идут Великобритания и РПК.

Медальный зачет Паралимпиады на 26 августа:

МСтранаВсего
1

Китай

851023
2

Великобритания

67316
3

РПК

65617
4

Австралия

62614
5

Нидерланды

5308
6

Италия

44311
7

США

2204
8

Беларусь

2002
9

Украина

1629
10

Бразилия

1348
11

Испания

1304
12

Франция

1214
12

Япония

1214
14

Венгрия

1102
15

Чили

1001
15

Колумбия

1001
15

Ирландия

1001
15

Израиль

1001
15

Иордания

1001
15

Казахстан

1001
15

Нигерия

1001
15

Сингапур

1001
23

Канада

0224
24

Польша

0123
25

Австрия

0101
25

Грузия

0101
25

Индонезия

0101
25

Новая Зеландия

0101
25

Вьетнам

0101
30

Греция

0033
31

Бельгия

0022
31

Германия

0022
33

Азербайджан

0011
33

Мексика

0011
33

Словакия

0011
33

Таиланд

0011
33

Узбекистан

0011
33

Венесуэла

0011

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