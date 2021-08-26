Після Афганістану Хабіба зацькували за "непотрібних дівчат"

Хабібу Нурмагомедову не подобаються такі дівчата

Не встиг отямитися після скандалу з Афганістаном, як влип в новий. Хабібу Нурмагомедову дісталося за його висловлювання проти ринг-гьорлз.

На захист дівчат став американський боєць UFC Кевін Лі, який виступає в легкій ваговій категорії.

"Дозвольте мені за них заступитися. Слухай, дай спокій ринг-гьорлз. Вони були тут задовго до тебе.

Вони відвідали набагато більше боїв, ніж ти. Навіщо їх чіпати? Дай спокій ринг-гьорлз, вони нам потрібні", – заявив Лі.

Раніше Нурмагомедов висловився про ставлення до дівчат, які показують таблички з номерами раундів.

"Я нікого не хочу образити, але це найбільш непотрібне в єдиноборствах. Ринг-гьорлз – найнепотрібніші люди на турнірі" , – сказав Хабіб.

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Нагадаємо, на прес-конференції в Москві Хабіб відмовився відповідати на питання про політичну обстановку в Афганістані, заявивши, що не має до цієї країни жодного відношення.