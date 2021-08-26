После Афганистана Хабиба затравили за "ненужных девушек"

Хабибу Нурмагомедову не нравятся такие девушки

Не успел отмыться после скандала с Афганистаном, как влип в новый. Хабибу Нурмагомедову досталось за его высказывания против ринг-герлз.

На защиту девушек стал американский боец UFC Кевин Ли, выступающий в легкой весовой категории.

"Позвольте мне за них вступиться. Слушай, оставь в покое ринг-герлз. Они были тут задолго до тебя.

Они посетили гораздо больше боев, чем ты. Зачем их трогать? Оставь в покое ринг-герлз, они нам нужны", – заявил Ли.

Ранее Нурмагомедов высказался об отношении к девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов.

"Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ринг-герлз – самые ненужные люди на турнире", – сказал Хабиб.

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Напомним, на пресс-конференции в Москве Хабиб отказался отвечать на вопрос о политической обстановке в Афганистане, заявив, что не имеет к этой стране никакого отношения.