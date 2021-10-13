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Посадили в джип і повезли на розборки: страшна історія з 90-х "заручника" Хабіба

Андрій Трофімов
13 жовтня, 19:43
Після скандалу з жартом в Мережі почали публікувати інші історії про поведінку Хабіба Нурмагомедова. Такими темпами боєць швидко розгубить свою армію фанатів

Хабіб викрав режисера, який приїхав до Дагестану на запрошення бійця / Фото: AFP, Instagram

Напередодні Нурмагомедов невдало пожартував після того, як три дагестанця побили хлопця, який заступився за дівчину.

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Російський режисер Єгор Климович засудив жарт Хабіба і розповів, в яку ситуацію він сам потрапляв під час гостювання у бійця в Дагестані.

Климович разом з колишнім бійцем UFC і актором Олегом Тактаровим вирушили в Дагестан на запрошення Нурмагомедова. Вона сподівалися, що Хабіб хоче залагодити конфлікт зі знаменитим співвітчизником.

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В молоді роки Хабіб захоплювався кар'єрою Тактарова – першого російського чемпіона UFC, а коли сам став відомим, став насміхатися над співвітчизником і вже себе називав першим чемпіоном UFC з Росії. Тому запрошення в Дагестан вони розглядали як примирення.

Хабіб Нурмагомедов верхи на коні / Фото: Instagram

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"Але на наступний день стався конфлікт, і вони нас просто розділили. Олега Миколайовича повезли робити якісь подарунки, а мене Хабіб зі своїми друзями посадили в джип і повезли на якісь розбірки, властиві його команді.

Почали тиснути, мовляв, "що ти тут робиш?", Почали видаляти матеріал, який ми відзняли. Просто відібрали техніку і почали видаляти", – згадав Климович в інтерв'ю матч ТВ.

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