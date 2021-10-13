Посадили в джип і повезли на розборки: страшна історія з 90-х "заручника" Хабіба

Хабіб викрав режисера, який приїхав до Дагестану на запрошення бійця / Фото: AFP, Instagram
Напередодні Нурмагомедов невдало пожартував після того, як три дагестанця побили хлопця, який заступився за дівчину.
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Російський режисер Єгор Климович засудив жарт Хабіба і розповів, в яку ситуацію він сам потрапляв під час гостювання у бійця в Дагестані.
Климович разом з колишнім бійцем UFC і актором Олегом Тактаровим вирушили в Дагестан на запрошення Нурмагомедова. Вона сподівалися, що Хабіб хоче залагодити конфлікт зі знаменитим співвітчизником.
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В молоді роки Хабіб захоплювався кар'єрою Тактарова – першого російського чемпіона UFC, а коли сам став відомим, став насміхатися над співвітчизником і вже себе називав першим чемпіоном UFC з Росії. Тому запрошення в Дагестан вони розглядали як примирення.
"Але на наступний день стався конфлікт, і вони нас просто розділили. Олега Миколайовича повезли робити якісь подарунки, а мене Хабіб зі своїми друзями посадили в джип і повезли на якісь розбірки, властиві його команді.
Почали тиснути, мовляв, "що ти тут робиш?", Почали видаляти матеріал, який ми відзняли. Просто відібрали техніку і почали видаляти", – згадав Климович в інтерв'ю матч ТВ.