Посадили в джип и повезли на разборки: страшная история из 90-х "заложника" Хабиба

Хабиб похитил режиссера, приехавшего в Дагестан по приглашению бойца / Фото: AFP, Instagram
Накануне Нурмагомедов неудачно пошутил после того, как три дагестанца избили парня, заступившегося за девушку.
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Российский режиссер Егор Климович осудил шутку Хабиба и рассказал, в какую ситуацию он сам попадал, когда гостил у бойца в Дагестане.
Климович вместе с бывшим бойцом UFC и актером Олегом Тактаровым отправились в Дагестан по приглашению Нурмагомедова. Она надеялись, что Хабиб хочет уладить конфликт со знаменитым соотечественником.
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В молодые годы Хабиб восхищался карьерой Тактарова – первого российского чемпиона UFC, а когда сам обрел известность, стал насмехаться над соотечественником и уже себя называл первым чемпионом UFC из России. Поэтому приглашение в Дагестан они рассматривали как примирение.
"Но на следующий день произошел конфликт, и они нас просто разделили. Олега Николаевича повезли делать какие-то подарки, а меня Хабиб со своими друзьями посадили в джип и повезли на какие-то разборки, свойственные его команде.
Начали давить, мол, "что ты здесь делаешь?", начали удалять материал, который мы отсняли. Просто отобрали технику и начали удалять", – вспомнил Климович в интервью Матч ТВ.