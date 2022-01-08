Час відпрацьовувати гроші. Миколенко готується до дебюту за Евертон

Рафа Бенітес планує випустити Миколенка у кубковому поєдинку проти Галл Сіті / Фото: Колаж: Сьогодні
У суботу, 8 січня, Евертон проведе поєдинок Кубка Англії проти команди з Чемпіоншипу Галл Сіті. Напередодні матчу наставник "ірисок" Рафа Бенітес прокоментував можливий дебют Віталія Миколенка.
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"Я добре знаю потенціал Миколенка. Поки що він та інший новачок Натан Петтерсон тренуються, звикають.
Чи готові вони до матчу Кубка Англії? Подивимося.
Якщо потрібно обов'язково залучити їх, то Миколенко та Петтерсон можуть зіграти. Можливо, один із них або обидва зіграють", – сказав Бенітес на пресконференції.
Матч Кубка Англії Евертон – Галл Сіті розпочнеться о 19:30 за київським часом.
Раніше іспанський фахівець засипав компліментами гравця збірної України. Бенітес вірить, що Миколенко – це майбутнє Евертона.
"Натан та Віталій мають характеристики, які ми шукали – вони люблять йти вперед та забезпечувати кросами гравців в атаці.
Не хочу на них тиснути, тому що вони молоді і потребують познайомитися з АПЛ. Але ці футболісти – майбутнє Евертона, це точно", – сказав пресслужбі Евертона Бенітес.
Нагадаємо, що 1 січня англійський Евертон оголосив про підписання контракту з Віталієм Миколенком. За трансфер українця "іриски" заплатили київському Динамо 23 мільйони євро.
Сам же Віталій за 4,5 року в Евертоні заробить близько 500 млн гривень, за іншими даними – понад мільярд.