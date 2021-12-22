Настав час боксувати з топ-боксерами. Екс-чемпіон світу оцінив рівень Берінчика

Український боксер Денис Берінчик у кривавій рубці переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив титул WBO International. Перемогу українця у цій сутичці проаналізував екс-чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко.

"Мені здається що цей поєдинок був найскладнішим у кар'єрі Берінчика , і одним із найбільш конкурентних взагалі у вечорах боксу К2. Тут була дуже велика інтрига.

Денис показав себе дуже класно. Він продемонстрував свій високий рівень, а те, що він боксував з хлопцем, який ще недавно бився за титул, це цінно вдвічі.

Берінчик боксер високого рівня, і, думаю, при хорошій підготовці та спаринг-сесії він міг би вийти на рівень, де він міг би конкурентно боксувати з топами. Берінчик має гарну школу, має класну витривалість, чудову роботу ніг.

Хотілося б, щоб його промоутери після цього бою покращували його опозицію та підводили до великих боїв", – наводить слова Сенченка Sportarena.