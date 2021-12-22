Настав час боксувати з топ-боксерами. Екс-чемпіон світу оцінив рівень Берінчика

Беринчик готовий боксувати з топами, вважає В'ячеслав Сенченко / Фото: Колаж: Сьогодні
Український боксер Денис Берінчик у кривавій рубці переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив титул WBO International. Перемогу українця у цій сутичці проаналізував екс-чемпіон світу у напівсередній вазі В'ячеслав Сенченко.
"Мені здається що цей поєдинок був найскладнішим у кар'єрі Берінчика, і одним із найбільш конкурентних взагалі у вечорах боксу К2. Тут була дуже велика інтрига.
Денис показав себе дуже класно. Він продемонстрував свій високий рівень, а те, що він боксував з хлопцем, який ще недавно бився за титул, це цінно вдвічі.
Берінчик боксер високого рівня, і, думаю, при хорошій підготовці та спаринг-сесії він міг би вийти на рівень, де він міг би конкурентно боксувати з топами. Берінчик має гарну школу, має класну витривалість, чудову роботу ніг.
Хотілося б, щоб його промоутери після цього бою покращували його опозицію та підводили до великих боїв", – наводить слова Сенченка Sportarena.
Нагадаємо, раніше генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що наступна мета Берінчика – титул чемпіона світу.
Також ми повідомляли, що після перемоги над росіянином Денис Берінчик злетів у рейтингу та увійшов до ТОП-20 світового рейтингу.
Раніше ми писали, що у Броварах український супертяж Владислав Сіренко зі скандалом здолав свого співвітчизника Андрія Руденка.