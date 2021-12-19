Камбосос, тремти! Берінчик йде за титулами абсолюту

У суботу, 18 грудня, український боксер Денис Беринчик у кривавій рубці здолав росіянина Ісу Чанієва і захистив пояс WBO International.
Що тепер чекає на 33-річного боксера, розповів промоутер Дениса Олександр Красюк.
"Ніхто не розуміє. Ми йдемо за титулом чемпіона світу.
Як це буде – не знаємо. Але точно йдемо за ним", – цитує Красюка xsport.
Далі по темі
Нагадаємо, що бій Дениса Берінчика проти Іси Чинаєва тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Берінчика одноголосним рішенням суддів – 116:112, 118:110, 118:111.
На цей момент всі титули у легкій вазі знаходяться в руках Джорджа Камбососа.
На наступний поєдинок проти Камбососа претендують кілька потенційних суперників: Василь Ломаченко, Девін Хейні, Джервонта Девіс, Райан Гарсія.
Раніше Денис Берінчик заявив, що може наваяти кожному з топ-боксерів, у тому числі Джорджу Камбососу.
У свою чергу, абсолютний чемпіон світу Джордж Камбосос досі ще не визначився, з ким проведе наступний поєдинок