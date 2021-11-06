5 листопада 19:30
Олександрія 2
Металіст 1925 0
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Потрапили у око! Ірландські фанати обстріляли футболістів на полі

Любомир Луканюк
6 листопада, 11:11
Футболіст ірландського клубу Уотерфорд постраждав від фанатів гостей, які запускали феєрверки під час матчу

Салют від вболівальників Шемрок Роверс

Поєдинок чемпіонату Ірландії Уотерфорд – Шемрок Роверс ледь не завершився трагедією. А все через фанів гостей.

Читайте також: Дикість українського футболу. Фанати смажили сосиски на трибунах легендарного стадіону

Реклама

У ході зустрічі вболівальники почали запускати феєрверки на трибунах. Один із них був випущений прямо на полі. Півзахисник Уотерфорда Ентоні Вордсуорт схопився за обличчя і не міг продовжувати гру, постраждавши від іскор, що падали зверху.

Арбітру довелося зупинити гру та вивести команди з поля. Матч відновився майже за 10 хвилин і завершився перемогою Шемрок Роверс з рахунком – 3:1.

Реклама

Раніше шалені фанати зірвали матч чемпіонату Франції .

Нагадаємо, що нещодавно матч чемпіонату України між Динамо та Олександрією запам'ятався кривавим побоїщем на трибунах Олімпійського.

Реклама