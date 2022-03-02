Поляк організував масову втечу з Росії для восьми футболістів

Гжегож Криховяк переконав усіх легіонерів Краснодара залишити клуб / Фото: Getty Images

Ось уже сім днів, як Росія вторглася в Україну та розв'язала на нашій території війну. Фашистська армія бомбить українські міста і навіть не шкодує мирне населення.

Маса європейських країн запроваджують санкції проти держави-агресора. Не залишився осторонь і спорт, ФІФА та УЄФА викинули російські клуби та збірні зі своїх турнірів.

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Не залишаються осторонь і європейські гравці. Особливо ефектно себе показали іноземці, які у Росії. Днями через дії російської влади Локомотив залишив тренер Маркус Гіздоль.

Також масово бігли європейці із Краснодару. Сьогодні стало відомо, що наставник "биків" Даніель Фарке розірвав контракт із клубом буквально через 1,5 місяці після його підписання. Крім того, з команди пішли усі легіонери:

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серб Урош Спаїч

бразилець Кайо Панталеао

еквадорець Крістіан Рамірес

білорус Олександр Мартинович

француз Ремі Кабелла

швед Віктор Классон

голландець Тоні Вільєна

колумбієць Джон Кордоба

поляк Гжегож Крихов'як

Як зазначає Telegram-канал "Инсайды от Карпа", у такому рішенні ключову роль відіграв саме гравець збірної Польщі. Він умовив партнерів по команді попрощатися з російським клубом, і ті його одноголосно підтримали.

До речі, сьогодні контракт із Зенітом розірвав український захисник Ярослав Ракицький. Футболіст виступав у Санкт-Петербурзі чотири роки та ніби не помічав воєнної присутності Росії на Донбасі. Проте після повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни Ярослав уже не витримав.