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Поляк организовал массовый побег из России для восьми футболистов

Анатолий Дерека
2 марта, 23:51
Гжегож Крыховяк убедил всех иностранных игроков Краснодара сбежать из России. Последовал за ним даже белорусский футболист

Гжегож Крыховяк подговорил всех легионеров Краснодара покинуть клуб / Фото: Getty Images

Вот уже семь дней, как Россия вторглась в Украину и развязала на нашей территории войну. Фашистская армия бомбит украинские города и не жалеет даже мирное население.

Масса европейских стран вводят санкции против государства-агрессора. Не остался в стороне и спорт, ФИФА и УЕФА вышвырнули российские клубы и сборные из своих турниров.

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Не остаются в стороне и европейские игроки. Особенно эффектно себя показали иностранцы, выступающие в России. На днях из-за действий российских властей Локомотив покинул тренер Маркус Гиздоль.

Также массово бежали европейцы из Краснодара. Сегодня стало известно, что наставник "быков" Даниэль Фарке расторг контракт с клубом буквально через 1,5 месяца после его подписания. Кроме того, из команды ушли все легионеры:

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  • серб Урош Спаич
  • бразилец Кайо Панталеао
  • эквадорец Кристиан Рамирес
  • белорус Александр Мартынович
  • француз Реми Кабелла
  • швед Виктор Классон
  • голландец Тонни Вильена
  • колумбиец Джон Кордоба
  • поляк Гжегож Крыховяк

Как отмечает Telegram-канал "Инсайды от Карпа", в таком решении ключевую роль сыграл именно игрок сборной Польши. Он уговорил партнеров по команде попрощаться с российским клубом и те его единогласно поддержали.

К слову, сегодня контракт с Зенитом расторг украинский защитник Ярослав Ракицкий. Футболист выступал в Санкт-Петербурге четыре года и будто не замечал военного присутствия России на Донбассе. Однако после полномасштабного вторжения РФ в нашу страну Ярослав уже не выдержал.