Напівгола Анжеліка Терлюга з медаллю Олімпіади: гарячі фото каратистки

16 жовтня 14:00
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16 жовтня 17:00
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Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
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Десна --
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Рух --
17 жовтня 19:30
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Ворскла --
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Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
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23 жовтня 17:00
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Шахтар --
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Чорноморець --
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24 жовтня 14:00
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Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
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Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Реал --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лілль --
Севілья --
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Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Напівгола Анжеліка Терлюга з медаллю Олімпіади: гарячі фото каратистки

Андрій Трофімов
16 жовтня, 18:43
Одеситка Анжеліка Терлюга, що стала срібною призеркою Олімпіади в Токіо, потішила шанувальників спокусливою фотосесією

Срібна медалістка Олімпіади Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

29-річна Анжеліка Терлюга опублікувала всього два фото в Instagram. Зате які!

Каратистка, змінивши кімоно на купальник, похвалилася стрункими ніжками на шпильках.

При цьому на шиї у дівчини красується добута нею в Токіо срібна олімпійська нагорода.

"Будьте героями вашого життя, а не жертвами", – так підписала спокусливі знімки Анжеліка.

Зовсім недавно Анжеліка Терлюга, яка після Олімпіади зіграла весілля з тренером із карате Володимиром Зарецьким, скаржилася, що під час медового місяця на Мальдівах від'їла живіт. Але, дивлячись на свіжі фото, хіба скажеш, що у спортсменки є проблеми із зайвою вагою?

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