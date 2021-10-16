Напівгола Анжеліка Терлюга з медаллю Олімпіади: гарячі фото каратистки

Срібна медалістка Олімпіади Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram
29-річна Анжеліка Терлюга опублікувала всього два фото в Instagram. Зате які!
Каратистка, змінивши кімоно на купальник, похвалилася стрункими ніжками на шпильках.
При цьому на шиї у дівчини красується добута нею в Токіо срібна олімпійська нагорода.
"Будьте героями вашого життя, а не жертвами", – так підписала спокусливі знімки Анжеліка.
Зовсім недавно Анжеліка Терлюга, яка після Олімпіади зіграла весілля з тренером із карате Володимиром Зарецьким, скаржилася, що під час медового місяця на Мальдівах від'їла живіт. Але, дивлячись на свіжі фото, хіба скажеш, що у спортсменки є проблеми із зайвою вагою?
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