16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 90’
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Полуголая Анжелика Терлюга с медалью Олимпиады: горячие фото каратистки

Андрей Трофимов
16 октября, 18:43
Одесситка Анжелика Терлюга, ставшая серебряной призершей Олимпиады в Токио, побаловала поклонников соблазнительной фотосессией

Серебряная медалистка Олимпиады Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

29-летняя Анжелика Терлюга опубликовала всего два фото в Instagram. Зато какие!

Каратистка, сменив кимоно на купальник, похвасталась стройными ножками на шпильках.

При этом на шее у девушки красуется добытая ею в Токио серебряная олимпийская награда.

"Будьте героями вашей жизни, а не жертвами", – так подписала соблазнительные снимки Анжелика.

А ведь совсем недавно Анжелика Терлюга, после Олимпиады сыгравшая свадьбу с тренером по карате Владимиром Зарецким, жаловалась, что во время медового месяца на Мальдивах отъела животик. Глядя на свежие фото, разве скажешь, что у спортсменки есть проблемы с лишним весом?

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