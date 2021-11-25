24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 0
Мілан 1
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Отримав від Кличка: Володимир побив росіянина

Андрій Трофімов
25 листопада, 08:58
Російський суперважковаговик Євген Орлов на прізвисько Молекула пекла розповів, як йому дісталося від Володимира Кличка 2012 року

Євген Орлов і Володимир Кличко / Фото: Getty Images, Instagram

Володимир Кличко завершив кар'єру ще 2017-го, але спогади навіть не про бої, а про спаринги з ним досі доводять до сказу його колишніх візаві.

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"Найжорсткіший спаринг у мене був з Володею Кличком, – розповів російський суперважковаговик Євген Орлов, зріст якого становить 207 см. – Це було перед його поєдинком з Маріушем Вахом у 2012 році. Він встромляв у мене джеби, бив дуже швидко. Я його почав поважати, як у тому ролику: "Якось мене натріскали, і всіх почав поважати".

"Дуже хороший боксер", – додав про Кличка Орлов в інтерв'ю каналу Ушатайка.

Володимир Кличко / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що Володимир Кличко зав'язав із профі-боксом після поразки від Ентоні Джошуа 2017-го, але не виключає повернення до рингу.

Українцю не дає спокою рекорд Джорджа Формана, який у 45 років став найвіковішим чемпіоном світу у надважкій вазі. А Володимиру Кличку нині саме 45.