24 ноября 19:45
Интер 2
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ 1
Аякс 2
24 ноября 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
24 ноября 22:00
Манчестер Сити 2
ПСЖ 1
24 ноября 22:00
Атлетико 0
Милан 1
24 ноября 22:00
Ливерпуль 2
Порту 0
24 ноября 22:00
Спортинг 3
Боруссия Д 1
24 ноября 22:00
Шериф 0
Реал 3
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
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8 декабря 22:00
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Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Получил п***ы от Кличко: Владимир избил россиянина

Андрей Трофимов
25 ноября, 08:58
Российский супертяжеловес Евгений Орлов по прозвищу Молекула ада рассказал, как ему досталось от Владимира Кличко в 2012 году

Евгений Орлов и Владимир Кличко / Фото: Getty Images, Instagram

Владимир Кличко завершил карьеру еще в 2017-м, но воспоминания даже не о боях, а о спаррингах с ним по сей день продолжают бросать в дрожь его бывших визави.

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"Самый жесткий спарринг у меня был с Володей Кличко, – рассказал российский супертяжеловес Евгений Орлов, рост которого составляет 207 см. – Это было перед его поединком с Мариушем Вахом в 2012 году. Он втыкал в меня джебом, бил очень быстро. Я его зауважал, как в том ролике: "Как-то я получил п***ы, и всех зауважал".

"Очень хороший боксер", – добавил о Кличко Орлов в интервью каналу Ушатайка.

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

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Напомним, что Владимир Кличко завязал с профи-боксом после поражения от Энтони Джошуа в 2017-м, но не исключает возвращения в ринг.

Украинцу не дает покоя рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. А Владимиру Кличко сейчас как раз 45.