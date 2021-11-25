Получил п***ы от Кличко: Владимир избил россиянина

Евгений Орлов и Владимир Кличко / Фото: Getty Images, Instagram

Владимир Кличко завершил карьеру еще в 2017-м, но воспоминания даже не о боях, а о спаррингах с ним по сей день продолжают бросать в дрожь его бывших визави.

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"Самый жесткий спарринг у меня был с Володей Кличко, – рассказал российский супертяжеловес Евгений Орлов, рост которого составляет 207 см. – Это было перед его поединком с Мариушем Вахом в 2012 году. Он втыкал в меня джебом, бил очень быстро. Я его зауважал, как в том ролике: "Как-то я получил п***ы, и всех зауважал".

"Очень хороший боксер", – добавил о Кличко Орлов в интервью каналу Ушатайка.

Владимир Кличко / Фото: Getty Images

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Напомним, что Владимир Кличко завязал с профи-боксом после поражения от Энтони Джошуа в 2017-м, но не исключает возвращения в ринг.

Украинцу не дает покоя рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. А Владимиру Кличко сейчас как раз 45.