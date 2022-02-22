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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Повна втрата зору: Яремчук був на межі завершення кар'єри

Сергій Шаховець
22 лютого, 12:58
Форвард збірної України та португальської Бенфіки Роман Яремчук останнім часом не тішить результативною грою, але на це є вагомі причини

Травма Романа Яремчука виявилася дуже серйозною / Фото: Getty Images

На початку лютого український нападник отримав серйозну травму очей, через яку міг втратити зір і достроково завершити кар'єру. Саме це спричинило невиразну гру Романа, а не зміна наставників Жорже Жезуша на Нельсона Веріссімо.

"До мене ставлення як було добрим, таким воно й лишилося.

Просто у мене була небезпечна травма ока, а до того кілька невдалих матчів. Зараз мені треба кожні два-три тижні перевірятись, щоб не втратити зір.

Нині все добре, але було небезпечно", – сказав Яремчук в інтерв'ю каналу Влади Седан на YouTube.

Роман Яремчук вдруге захворів на коронавірус / Фото: Reuters

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Зазначимо, що крім травми очей, Яремчук перехворів на коронавірус. І всі ці неприємності з форвардом збірної сталися перед найважливішим матчем за вихід на ЧС-2022 з Шотландією.

У поточному сезоні Яремчук зіграв за Бенфіку 31 матч у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач. Але власникам португальського клубу здалося цього мало, і в зимове трансферне вікно вони збиралися продати українця в Евертон.

Яремчук може стати одноклубником Миколенка / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що матч кваліфікаційного раунду ЧС-2022 проти збірної Шотландії відбудеться у Глазго 24 березня.