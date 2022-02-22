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5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Полная потеря зрения: Яремчук был на грани завершения карьеры

Сергей Шаховец
22 февраля, 12:58
Форвард сборной Украины и португальской Бенфики Роман Яремчук в последнее время не радует результативной игрой, но на это есть серьезные причины

Травма Романа Яремчука оказалась очень серьезной / Фото: Getty Images

В начале февраля украинский нападающий получил серьезную травму глаз, из-за которой мог лишиться зрения и досрочно завершить карьеру. Именно это стало причиной невыразительной игры Романа, а не смена наставников Жорже Жезуша на Нельсона Вериссимо.

"Ко мне отношение как было хорошим, таким оно и осталось.

Просто у меня была опасная травма глаза, а до того несколько неудачных матчей. Сейчас мне надо каждые две-три недели проверяться, чтобы не потерять зрение.

Сейчас все хорошо, но было опасно", – сказал Яремчук в интервью каналу Влады Седан на YouTube.

Роман Яремчук второй раз заболел коронавирусом / Фото: Reuters

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Отметим, что кроме травмы глаз, Яремчук переболел коронавирусом. И эти все неприятности с форвардом сборной произошли перед важнейшим матчем за выход на ЧМ-2022 с Шотландией.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за Бенфику 31 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Но владельцам португальского клуба показалось этого мало, и в зимнее трансферное окно они собирались продать украинца в Эвертон.

Яремчук может стать одноклубником Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Напомним, что матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против сборной Шотландии состоится в Глазго 24 марта.