Полная потеря зрения: Яремчук был на грани завершения карьеры

Травма Романа Яремчука оказалась очень серьезной / Фото: Getty Images

В начале февраля украинский нападающий получил серьезную травму глаз, из-за которой мог лишиться зрения и досрочно завершить карьеру. Именно это стало причиной невыразительной игры Романа, а не смена наставников Жорже Жезуша на Нельсона Вериссимо.

"Ко мне отношение как было хорошим, таким оно и осталось. Просто у меня была опасная травма глаза, а до того несколько неудачных матчей. Сейчас мне надо каждые две-три недели проверяться, чтобы не потерять зрение. Сейчас все хорошо, но было опасно", – сказал Яремчук в интервью каналу Влады Седан на YouTube.

Роман Яремчук второй раз заболел коронавирусом / Фото: Reuters

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Отметим, что кроме травмы глаз, Яремчук переболел коронавирусом. И эти все неприятности с форвардом сборной произошли перед важнейшим матчем за выход на ЧМ-2022 с Шотландией.

В текущем сезоне Яремчук сыграл за Бенфику 31 матч во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Но владельцам португальского клуба показалось этого мало, и в зимнее трансферное окно они собирались продать украинца в Эвертон.

Яремчук может стать одноклубником Миколенко / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Напомним, что матч квалификационного раунда ЧМ-2022 против сборной Шотландии состоится в Глазго 24 марта.