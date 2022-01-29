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Політичний скандал на Олімпіаді: одна з країн пропустить церемонію відкриття

Андрій Трофімов
29 січня, 11:17
Влада Тайваню не хоче, щоб Китай використовував Олімпійські ігри як пропаганду ідеї возз'єднання

Тайвань ігнорує церемонію відкриття / Фото: Колаж: Сьогодні

4 лютого у Пекіні відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор. Пропустити її, а також урочистості з нагоди закриття Олімпіади-2022 збирається збірна Тайваню. Це сталося через суперечки з китайською стороною щодо назви країни.

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Китай наполягає, щоб олімпійці з Тайваню виступали на зимових змаганнях під назвою збірна Китайського Тайбею. У Тайвані з такою позицією не згодні, повідомляє NIKKEI Asia.

Тайванська сторона вважає, що влада КНР спробує використати Ігри для активної пропаганди територіальної приналежності острова Китаю та ідеї возз'єднання.

Загалом на Олімпіаді в Пекіні мають виступити 15 тайванських спортсменів.

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Раніше ми публікували результати опитування: "Мільйони чи середня зарплата? Скільки мають отримувати спортсмени за медалі Олімпіади".

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