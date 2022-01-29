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Политический скандал на Олимпиаде: одна из стран пропустит церемонию открытия

Андрей Трофимов
29 января, 11:17
Власти Тайваня не хотят, чтобы Китай использовал Олимпийский игры в качестве пропаганды идеи воссоединения

Тайвань игнорирует церемонию отккрытия / Фото: Коллаж: Сегодня

4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр. Пропустить ее, а также торжества по случаю закрытия Олимпиады-2022, собирается сборная Тайваня. Это произошло из-за споров с китайской стороной по поводу названия страны.

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Китай настаивает на том, чтобы олимпийцы из Тайваня выступали на зимних соревнованиях под названием сборная Китайского Тайбэя. В Тайване с такой позицией не согласны, сообщает NIKKEI Asia.

Тайваньская сторона полагает, что власти КНР попытаются использовать Игры для активной пропаганды территориальной принадлежности острова Китаю и идеи воссоединения.

Всего на Олимпиаде в Пекине должны выступить 15 тайваньских спортсменов.

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Ранее мы публиковали результаты опроса: "Миллионы или средняя зарплата? Сколько должны получать спортсмены за медали Олимпиады".

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