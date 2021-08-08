Полетять голови тренерів! Міністр розповів, хто підвів Україну на Олімпіаді

Вадим Гутцайт незадоволений кількістю нагород у легкій атлетиці, якій виділили великі гроші для підготовки до Токіо-2020. Але провалилася не тільки вона

Вадим Гутцайт чекав більшего від легкої атлетики / Фото: Reuters

Збірна Україна завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронз".

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Міністр-спорту Вадим Гутцайт задоволений кількістю нагород , Але заявив, що деякі види спорту провалилися. Зокрема легка атлетика, де тільки одна бронзова медаль Ярослави Магучіх в стрибках у висоту.

Україна зайняла 44-е місце в загальному медальному заліку Токіо / Фото: REUTERS

"Після приїзду президента ФЛАУ будемо збиратися. Є питання, є проблеми. Багато грошей було виділено на підготовку спортсменів. Практично вони були забезпечені всім, щоб результати були кращими. Нам треба щось міняти до 2024 року. Тому що в легкій атлетиці 49 дисциплін, вважаю, що ми можемо розраховувати на більшу кількість медалей на Олімпійських іграх ", – сказав Гутцайт UA: Перший

Марина стрибнула на 6.88 / Фото: REUTERS

"Я буду дивитися на всі види спорту, які були на Олімпіаді і не отримали нагороди, спортсмени в яких були повністю не готові перемагати. У нас 23 спортсмена були поруч з медалями , Вони зайняли 4-6-е місця. Є потенціал, вони конкурентоспроможні. Але в деяких – повний провал "

" 100% будемо міняти головних тренерів , Будемо збиратися з федераціями і дивитися їх плани. У Парижі в 2024 році нам потрібно, щоб перемагали не тільки одні і ті де види спорту, а й ті, де є історія перемог на Олімпіадах. Всі тренери повинні знати, що вони повинні відповідати за виступи своїх спортсменів. І федерації теж "

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.