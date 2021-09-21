Поле – вбивця! Лікар, який біг на допомогу футболістові, травмувався: курйозне відео з Уругваю

Лікар отримав травму на футбольному полі

Кумедний епізод стався під час футбольного матчу в Уругваї. У поєдинку Кубка міста Фрай-Бентос між командами Лаурелес і Універсітаріо де Салто один з футболістів отримав травму.

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Два працівники медичної бригади з ношами в руках вирушили на поле, щоб допомогти потерпілому, але в підсумку один із них травмувався сам, потягнувши м'яз.

Чоловік кинув ноші і, накульгуючи, почав стрибками пересуватися за межі поля, де в результаті сам ліг на газон.

За повідомленнями уругвайських ЗМІ, після того, як допомогу надали футболісту, медика забрали з поля на тих же ношах, що він сам виносив на поле.

Коментатор матчу не стримався і пожартував:

"Чоловік з ношами отримав травму. Я кажу вам, це поле – вбивця".

Раніше ми розповідали про курйозний випадок у португальському футболі, коли швидкій допомозі знадобилася допомога.